В Ростовской области 71-летнюю пенсионерку осудили за дискредитацию Вооруженных сил РФ

Решение вынесли в Шахтинском городском суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 71-летней пенсионерке вынесли приговор по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации». Об этом сообщается в картотеке Шахтинского городского суда.

По данным документа, женщина публиковала посты в социальных сетях. По результатам лингвистического исследования, в материалах выявлены высказывания с негативной оценкой Вооруженных сил России.

На заседание жительница Шахт не пришла. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.