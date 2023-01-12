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НовостиОбщество12 января 2023 11:40

В Ростовской области 71-летнюю пенсионерку осудили за дискредитацию Вооруженных сил РФ

В ее постах выявили негативную оценку ВС России
Михаил СТРИЖЕВ
Решение вынесли в Шахтинском городском суде.

Решение вынесли в Шахтинском городском суде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области 71-летней пенсионерке вынесли приговор по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации». Об этом сообщается в картотеке Шахтинского городского суда.

По данным документа, женщина публиковала посты в социальных сетях. По результатам лингвистического исследования, в материалах выявлены высказывания с негативной оценкой Вооруженных сил России.

На заседание жительница Шахт не пришла. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.