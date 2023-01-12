Вносить наличные в банкоматах теперь можно по QR-коду Фото: Андрей АБРАМОВ

Теперь клиенты банка ВТБ могут внести наличные на карту в устройствах самообслуживания по QR-коду с помощью мобильного приложения. Новый функционал доступен на всех устройствах с функцией приема купюр.

Сделать это очень просто. Надо отсканировать QR-код на главном экране банкомата, выбрать в мобильном приложении карту для пополнения, а в банкомате внести наличные и подтвердить сумму принятых средств.

- Ранее банк уже реализовал для пользователей возможность снятия наличных в банкоматах по QR-коду. Это избавляет от необходимости всегда носить с собой пластик, если вам срочно понадобились наличные. Ежемесячно наши клиенты уже совершают таким способом десятки тысяч операций, снимая за один раз в среднем по 20 тысяч рублей. Поэтому мы предусмотрели для клиентов удобную и безопасную возможность пополнения счета без использования карты. Пластик все больше становится формальным продуктом, и все больше операций можно совершать через смартфон, - прокомментировав начальник управления «Устройства самообслуживания» департамента розничного бизнеса ВТБ Сергей Панюшкин.

Вносить наличные по QR-коду можно в мобильном приложении банка версии 17.7 и выше на устройствах с платформой Android. Для пользователей с устройствами на операционной системе iOS скоро появится возможность снимать и вносить по QR через мобильную версию интернет-банка.