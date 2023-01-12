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НовостиОбщество12 января 2023 15:05

В Ростовской области за год вырастили более двух тонн австралийского рака

На предприятии по выращиванию осуществляется полный цикл производства
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Производство по выращиванию австралийского красноклешневого рака было организовано относительно недавно.

Производство по выращиванию австралийского красноклешневого рака было организовано относительно недавно.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Более двух тонн австралийских красноклешневых раков было выращено в Ростовской области в 2022 году. Об этом рассказала начальник управления развития рыбохозяйственного комплекса донского министерства сельского хозяйства Татьяна Жуменко.

По ее словам, производство по выращиванию австралийского красноклешневого рака в Волгодонском районе было организовано относительно недавно. На данном предприятии осуществляется полный цикл производства – от икринки до готового продукта. Как отметила собеседница, преимущество данного вида рака в том, что в нем в два раза больше мяса, чем в донском.

Напомним, первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров еще в конце декабря прошлого года, подведя итоги развития аквакультуры в Ростовской области, рассказал о волгодонском хозяйстве австралийского красноклешневого рака.

По словам Виктора Георгиевича, рыбная отрасль является одной из традиционных и приоритетных для Донского края. Сегодня в регионе работают более 400 предприятий, ежегодно выращивается более 24 тысяч тонн товарной рыбы, добывается более 11 тысяч тонн водных биоресурсов и перерабатывается порядка 23 тысяч тонн рыбной продукции.

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