В Ростовской области за год вырастили более двух тонн австралийского рака

Производство по выращиванию австралийского красноклешневого рака было организовано относительно недавно. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Более двух тонн австралийских красноклешневых раков было выращено в Ростовской области в 2022 году. Об этом рассказала начальник управления развития рыбохозяйственного комплекса донского министерства сельского хозяйства Татьяна Жуменко.

По ее словам, производство по выращиванию австралийского красноклешневого рака в Волгодонском районе было организовано относительно недавно. На данном предприятии осуществляется полный цикл производства – от икринки до готового продукта. Как отметила собеседница, преимущество данного вида рака в том, что в нем в два раза больше мяса, чем в донском.

Напомним, первый заместитель губернатора региона Виктор Гончаров еще в конце декабря прошлого года, подведя итоги развития аквакультуры в Ростовской области, рассказал о волгодонском хозяйстве австралийского красноклешневого рака.

По словам Виктора Георгиевича, рыбная отрасль является одной из традиционных и приоритетных для Донского края. Сегодня в регионе работают более 400 предприятий, ежегодно выращивается более 24 тысяч тонн товарной рыбы, добывается более 11 тысяч тонн водных биоресурсов и перерабатывается порядка 23 тысяч тонн рыбной продукции.

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