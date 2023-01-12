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НовостиОбщество12 января 2023 15:46

В Ростовской области мужчина угнал припаркованный автомобиль

Машина дончанину приглянулась во время прогулки
Екатерина ПОПОВА
Гуляющему по улице мужчине приглянулся чужой автомобиль.

Гуляющему по улице мужчине приглянулся чужой автомобиль.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мартыновском районе местный житель угнал припаркованный автомобиль, но вскоре попался. Сообщили в региональном МВД.

Владелец «Ваза» припарковал автомобиль недалеко от места работы. Когда стал собираться домой, заметил, что машины на месте нет. Позже выяснилось, что в тот день 49-летний мужчина прогуливался по улице и заметил чужую машина. Она ему понравилась, и он решил ее угнать. Для этого дончанин вскрыл замок, проник в салон и соединил провода, чтобы завести «Ваз».

Когда пострадавший сообщил о пропаже, полицейские разослали ориентировки. И вскоре угонщика нашли. Оказалось, мужчина ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

Сейчас горе-любитель чужих авто находится под подпиской о невыезде.

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