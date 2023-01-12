В Ростове отложили начало строительства скоростного трамвая из-за задержки федерального финансирования

Как только федеральные деньги поступят, городские власти начнут работу над проектом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Федеральное правительство задержало деньги на строительство в Ростове скоростного трамвая. Поэтому проект придется ненадолго отложить. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Изначально поступление федеральных средств на строительство скоростного трамвая планировалось на прошлый год. Но средства пока не поступали. И инвестиционное соглашение с «Синарой» все еще не подписано.

- Проект скоростного трамвая предусматривает 18 миллиардов федеральных денег. До конца прошлого года деньги город не получил. Но в бюджете страны на этот год они предусмотрены, - отметил Алексей Валентинович.

Сити-менеджер также добавил, что у правительства России есть проект постановления об участии в реализации инвестиционного соглашения. И как только оно будет подписано, городские власти заключат инвестиционное соглашение с «Синарой».

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