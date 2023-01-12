В бюджете Ростова денег на реконструкцию парка Горького не предусмотрено

Стоимость проекта по реконструкции более 600 миллионов рублей. ФОТО: Попова Екатерина

В городской бюджет Ростова на этот год денег на реконструкцию парка Горького предусмотрено не было. Об этом сообщил Алексей Логвиненко.

В проект парка уже несколько раз вносили коррективы. В итоге он был завершен. Также была пройдена культурно-историческая экспертиза и госэкспертиза.

— Стоимость проекта по реконструкции составляет более 600 миллионов рублей. Мы постараемся в этом году получить частичное финансирование и приступить к реализации, - подчеркнул Алексей Валентинович.

Глава городской администрации также объяснил, почему в годовой бюджет проект по реконструкции парка не был внесен. Это связано с другими первостепенными задачами. Большое внимание уделяется строительству и капитальному ремонту.

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