Охранные зоны в исторической части Ростова могут уменьшить в 2023 году

Почти весь центр Ростова относится к охранным зонам. Фото: Иван МАКЕЕВ

В течение этого года городские власти планируют уменьшить охранные зоны в исторической части города. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Почти весь центр Ростова относится к охранным зонам из-за большого количества памятников. Поэтому в исторической части города власти только могут снести аварийное здание, но передать землю инвесторам и построить что-то новое на таком месте нельзя.

- Задача охранной зоны – высвободить весь земельный участок и упростить реконструкцию, - разъяснил Алексей Валентинович.

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