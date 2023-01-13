Россельхозбанк улучшил условия потребительского кредитования для жителей села в Ростовской области

Фото: предоставлено пресс-службой банка

В Ростовской области Россельхозбанк улучшил условия потребительского кредитования на благоустройство в сельской местности. В финансовой организации увеличили максимальную сумму займа, и расширены условия кредитного договора.

С помощью потребительского кредита жители Дона могут благоустроить домовладения на сельских территориях, без обеспечения. Средства предоставляются клиентам в возрасте от 23 до 65 лет на срок до пяти лет. Минимальная ставка по продуктам РСХБ — 3,25%.

Если раньше максимальная сумма кредита составляла 250 — 300 тысяч рублей, то сейчас можно получить до 500 — 700 тысяч в зависимости от сельской местности регистрации клиента.

До 40% кредита теперь можно использовать на оплату оборудования или строительных материалов по договорам купли — продажи, без заключения договора подряда.

Подробнее узнать обо всех доступных продуктах можно в отделениях банка, мобильном приложении и на официальном сайте. Задать вопросы можно также по телефону контакт центра.