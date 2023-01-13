В Ростове из-за строительства магазина до конца года перекроют дорогу на Чкаловском

Проезд будет перекрыт до конца года.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростове с 29 января по 31 декабря на Северном перекроют дорогу. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог.
Нельзя будет проехать от улицы Киргизской до переулка Игарский, 31А. Перекрытие дороги связано со строительством на улице Киргизская, 34/21 магазина бытового обслуживания.
Напомним, с 12 января на Западном подъезде к Ростову-на-Дону перекрыли съезд с трассы А-135 на улицу Фермерскую в Батайске. А до 30 июня 2023 года продлили дорожные ограничения на улице Варфоломеева в районе дома № 260а. Причина этому - строительно-монтажные работы.
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