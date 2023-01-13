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НовостиОбщество13 января 2023 19:16

В Ростове из-за строительства магазина до конца года перекроют дорогу на Чкаловском

Движение ограничат от улицы Киргизской до переулка Игарский
Екатерина ПОПОВА
Проезд будет перекрыт до конца года.

Проезд будет перекрыт до конца года.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове с 29 января по 31 декабря на Северном перекроют дорогу. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог.

Нельзя будет проехать от улицы Киргизской до переулка Игарский, 31А. Перекрытие дороги связано со строительством на улице Киргизская, 34/21 магазина бытового обслуживания.

Напомним, с 12 января на Западном подъезде к Ростову-на-Дону перекрыли съезд с трассы А-135 на улицу Фермерскую в Батайске. А до 30 июня 2023 года продлили дорожные ограничения на улице Варфоломеева в районе дома № 260а. Причина этому - строительно-монтажные работы.

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