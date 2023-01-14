Новая выплата медикам положена в Ростовской области с февраля

Размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тысячи рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отделение фонда пенсионного и социального страхования по Ростовской области в феврале начнет предоставлять специальную соцвыплату медработникам. Это будет сделано, когда организации здравоохранения сформируют реестры сотрудников, имеющих право на деньги. Об этом сообщает правительство региона.

- Новая выплата, введенная постановлением правительства, с января 2023 года положена медработникам первичного звена центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи, - уточняют в ОСФР. - Размер выплаты составит от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей – в зависимости от категории медицинских работников и вида медицинской организации.

Оператором выплаты станет Социальный фонд России, данные для перечисления денег должны предоставить сами медицинские организации, которые в конце каждого месяца будут отправлять электронный реестр работников, которым положена выплата.

Деньги перечислят в течение семи рабочих дней после предоставления медорганизацией такого реестра. Первые выплаты за январь врачи получат уже в конце февраля.

- Медработникам не нужно ничего предпринимать для получения новой выплаты – средства будут предоставлены автоматически, - обратили внимание в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Василий Голубев рассказал, как молодых медиков мотивируют работать в шахтерских городах

Жители Донецка попросили губернатора, чтобы в местной больнице появился кардиолог (подробнее)