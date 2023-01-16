Вышел тизер сериала «Фишер» о самом жутком московском серийном убийце

Вышел тизер сериала «Фишер» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Первые тизерные ролик и постер восьмисерийного проекта «Фишер» (18+) — о самом жутком московском серийном убийце- представили видеосервисы Wink и more.tv.

Главные роли в детективном триллере, основанном на реальных событиях, исполнили Иван Янковский, Саша Бортич и Александр Яценко.

Премьера сериала состоится в феврале 2023 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv.

Мрачную картину с острым сюжетом оценят любители жанра. Москва. 1986 год. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков.

Интеллигентный следователь Валерий Козырев, которого сыграл Александр Яценко, его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков в исполнении Ивана Янковского и совсем молодая сотрудница местного ОВД Наталья Добровольская в исполнении Саши Бортич начинают расследование. Они даже не подозревают, как это дело изменит судьбу каждого из них.

Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.

Авторы сериала на протяжении года общались с реальными следователями. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Авторы сериала на протяжении года общались с реальными следователями по делу Фишера, - именно так прозвали серийного убийцу Сергея Головкина.

Создатели картины получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов, на основе которых и был написан сценарий.

- Запуская этот проект, мы задавались вопросом о природе зла, которое порой прячется на самом видном месте. Мы пытались понять, почему человек ведет себя так, а не иначе, и как создается мифология преступника, которому само общество придумывает кличку и устрашающий образ, — прокомментировал генеральный продюсер сериала Федор Бондарчук.

Тизерный видеоролик сериала «Фишер» и другие интересные факты о контенте доступны в официальных группах видеосервиса Wink в VK, YouTube, Telegram.

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