Ростовские полицейские нашли ювелирные украшения на 1 млн рублей, похищенные из салона

Злоумышленник попросил показать ему выкладку с кольцами и серьгами с бриллиантами. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские раскрыли кражу украшений с бриллиантами из ювелирного магазина, расположенного в одном из торговых центров в пригороде города Аксай Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Сообщение о краже поступило в дежурную часть от менеджера ювелирного магазина, куда грабитель пришел под видом покупателя. Злоумышленник попросил показать ему выкладку с кольцами и серьгами с бриллиантами. Он долго присматривался, а потом резко схватил украшения и выбежал.

Продавщица сразу же нажала «тревожную кнопку», но охрана не успела задержать вора. В ювелирном салоне оценили похищенное имущество в сумму около 1 миллиона рублей. Полиция объявила план «Перехват», в результате чего грабитель довольно быстро был задержан. Прихватив украшения, он направлялся в Ставропольский край.

Как оказалось, 35-летний мужчина был ранее уже судим за кражу. Полиция изъяла все драгоценности и вернула их в магазин. Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове мужчина украл у сожительницы почти полмиллиона рублей

Преступник присвоил ювелирку и деньги любовницы (подробнее)