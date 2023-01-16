По прогнозам экспертов продажи автокредитов в России могут вырасти на треть Фото: Андрей МИРЕЙКО

В 2022 году, по оценке специалистов, клиенты российских банков получили более 715 млрд рублей на покупку транспортных средств, что стало значимым результатом с учетом беспрецедентных вызовов для рынка. При благоприятной макроэкономической ситуации в 2023 году эксперты ожидают, что продажи автокредитов могут вырасти на треть.

По итогам 2022 года, в частности, клиенты ВТБ заключили более 51 тыс. сделок на приобретение автомобилей на сумму 62 млрд рублей. Каждый пятый кредит был выдан в рамках программы льготного кредитования.

Наибольший спрос на автокредиты был в августе. В этом месяце клиенты получили 7,1 млрд рублей на покупку машин. Это было связано с возобновлением программы государственной программы.

Наибольшей популярностью у клиентов пользовались автомобили марки Lada . В топ-5 марок также вошли Kia, Hyundai и Haval.

- В прошлом году значительное влияние на динамику рынка автокредитования оказали отраслевые ограничения. Однако существенной просадки сегмента удалось избежать благодаря грамотным действиям монетарных властей и запуску льготной программы. В 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации мы прогнозируем увеличение спроса россиян на автокредиты - до 950 млрд рублей. Таким образом, рынок сможет приблизиться к показателям рекордного 2021 года. Важным фактором роста может стать расширение льготной программы на новые категории заёмщиков, – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.