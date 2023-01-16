Пассажиры общественного транспорта могут теперь отслеживать свои поездки с помощью онлайн-сервиса

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Возможности онлайн-сервисов для пассажиров, использующих для оплаты проезда банковские карты и смартфоны, расширили АРПС и Сбер. Теперь для жителей Ростовской области в сервисе СберБилет доступна история поездок, оплаченных смартфоном или картой любого банка.

Для получения данных при оплате смартфоном достаточно совершить одну поездку, зарегистрироваться в личном кабинете и привязать банковскую карту. Поездка отобразится сразу, как произошло списание, а в приложении выгрузится история всех поездок по действующему токену, которые были совершены ранее.

При привязке банковской карты с ее счета спишется 1 рубль для проверки достаточности средств и исключения технических ошибок.

При этом операцию надо будет подтвердить при помощи одноразового смс-кода от банка. После списания сумма будет возвращена в этот же день.

- Жители Ростовской области ежедневно совершают около 300 тысяч поездок с помощью банковской карты. Это каждая вторая транзакция в общественном транспорте. Для нас важно предоставлять пассажирам полезный сервис, как СберБилет, который мы постоянно совершенствуем для удобства горожан, - рассказал заместитель управляющего Ростовским отделением банка Антон Усачев.

По словам заместителя генерального директора АРПС Алексей Торицына, развитие онлайн-сервисов позволяет упростить взаимодействие между транспортными службами и пассажирами и сделать его более комфортным, благодаря автоматизации действий всех участников транспортной системы.

- Новый функционал сервиса позволяет существенно снизить риск неоплаты первой поездки. В свою очередь, пассажиры, использующие для оплаты банковские карты и смартфоны, получают доступ к прозрачной аналитике своих транспортных расходов, - сказал он.

Кроме того, благодаря расширенным возможностям сервиса, физическая карта может быть связана с несколькими токенами (виртуальный номер карты). Это означает, что в случае, если пассажир переустановит платежное приложение или перепривяжет карту, которая получит новый токен, оплата за совершенные поездки будет списана в любом случае.