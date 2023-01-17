Полтысячи человек в Ростовской области приняли участие в акции под девизом #Своихнебросаем

Участники организовали в местном дворце культуры выставку школьного военного технического творчества. Фото: сайт правительства РО.

Порядка 500 человек в Сальске Ростовской области устроили патриотическую акцию в поддержку СВО под девизом #Своихнебросаем. Об этом говорится на сайте донского правительства.

Участники организовали в местном дворце культуры выставку школьного военного технического творчества, своими руками создали для военнослужащих талисманы в виде деревянных журавликов. Также собравшиеся написали российским бойцам письма, которые вскоре будут переданы на фронт.

Молодежь из «Юнармии» и кадеты Сальского казачьего профессионального лицея встретилась с ветеранами вооруженных конфликтов. Во время церемонии звучали военные песни. В самом конце мероприятия школьники включили в темном зале фонарики своих мобильных телефонов, высветив контуры букв Z и V.

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