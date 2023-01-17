Более 100 тысяч россиян получили квартиры с использованием эскроу-счетов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По итогам 2022 года ВТБ раскрыл рекордное количество эскроу-счетов. За год квартиры получили почти 60 тыс. человек. Это на 52% больше показателя 2021 года. Суммарно банк уже раскрыл свыше 100 тысяч счетов эскроу на сумму более 550 млрд рублей.

Существенный рост таких сделок обусловлен тем, что с самого начала работы отрасли по новой схеме банк активно поддерживал проекты с использованием проектного финансирования. Переход рынка на этот механизм происходил плавно, цикл строительства многоквартирных домов составляет 2-3 года, поэтому сейчас начались раскрытия по счетам проектов, стартовавших в 2019-20 гг..

- В 2022 году строительная отрасль сохранила положительную динамику. Количество действующих договоров финансирования жилищного строительства за прошедший год у нас выросло на 50%. Объем портфеля на конец 2022 года составляет 1,8 трлн рублей, по сравнению с прошлым годом он вырос на 80%. Наши клиенты не планируют снижать темпы работы, в частности, продление льготной ипотеки простимулирует запуск новых девелоперских проектов. В 2023 году мы ожидаем дальнейший рост портфеля кредитования этого сектора, − отметил Виталий Сергейчук, старший вице-президент ВТБ.

В целом с момента введения механизма эскроу банк заключил более 700 сделок с застройщиками общим объемом почти 2 трлн рублей. За 2022 год заключено более 230 новых кредитных соглашений.

- Одной из ключевых задач банка остается поддержка жилищного строительства. По итогам 2022 года сумма кредитных соглашений банка с застройщиками – клиентами среднего и малого бизнеса составила более 400 млрд рублей, что позволяет возвести порядка 10 млн кв. м. жилья. В этом году мы планируем нарастить финансирование отрасли не менее чем на 30%, что должно внести свой вклад в сохранение темпов ввода жилья в регионах России, − прокомментировал Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент банка.