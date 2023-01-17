В новогодние каникулы зрители Wink выбирали фильмы и сериалы российского производства

В топ просмотров попали «Ёлки-9», «Оливье» и «Грозный папа» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Видеосервис Wink представил зрителям в новогодние каникулы множество популярных фильмов и сериалов. Примечательно, что подавляющее большинство позиций в рейтинге заняли российские фильмы и сериалы.

Возглавили топ-10 фильмов «Ёлки-9» с новыми героями и волшебными историями из разных точек России. Также в топ вошла комедия «Оливье» о борьбе родственников за наследство. Герой еще одной популярной ленты «Здравствуй, Дедушка Мороз!» получил задание исполнить мечту маленького Саши.

Многие зрители переключились на более сложные фильмы и выбрали российский триллер «Сестры», в котором героиня попадает в таинственное общество, помогающее жертвам домашнего насилия.

Топ-10 фильмов:

1. «Ёлки-9» (16+).

2. «Честный развод-2» (16+).

3. «Оливье» (12+).

4. «Вышка» (18+).

5. «Здравствуй, Дедушка Мороз!» (6+).

6. «По-мужски» (18+).

7. «Невезучий» (12+).

8. «Непослушник» (12+).

9. «Сестры» (16+).

10. «Эра выживания» (16+).

В лидерах новогодних просмотров среди фильмов для детей также сказки, комедии и приключения российского производства. Самой популярной стала комедия «Грозный папа» о похождениях Ивана Грозного по современной Москве. Среди мультфильмов дети чаще выбирали «Три кота».

Топ-10 детского контента:

1. «Грозный папа» (6+).

2. «Приключения Тедди» (6+).

3. «Три кота. Специальная серия “Новогодняя мелодия”» (0+).

4. «Три кота и море приключений» (0+).

5. «Барбоскины» (0+).

6. «Барбоскины Team» (0+).

7. «Три кота» (0+).

8. «Гринч» (6+).

9. «Ми-ми-мишки» (0+).

10. «Гарри Поттер и философский камень» (12+).

В сегменте сериалов зрители выбирали недавние премьеры и свежие сезоны. В лидеры просмотра попали турецкие мелодрамы «Постучись в мою дверь» и «Ветреный». Остальные позиции рейтинга заняли российские проекты - драма «The Тёлки» о беспощадности женской мести, мелодрама «Надвое» о сложностях двойной жизни и черная комедия «Аврора» о потерявшей память актрисе.

Топ-10 сериалов:

1. «Постучись в мою дверь» (18+).

2. «Территория» (16+).

3. «Ветреный» (18+).

4. «The Тёлки» (18+).

5. «Трудные подростки» (18+).

6. «Вампиры средней полосы» (18+).

7. «Беспринципные» (18+).

8. «Надвое» (18+).

9. «Аврора» (18+).

10. «Молодежка» (18+).

Как отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин, в 2022 году на сервисе серьезно увеличилось количество эксклюзивных проектов. В этом году у компании также много планов.

Реклама. LjN8KDq8J