Парки, ДК и детсады, память о героях: партпроекты «ЕР» успешно завершили 2022 год

Памятник преподавателям и курсантам Ростовского артиллерийского училища. Фото: пресс-служба «Единой России».

Итоги партийных проектов «Единой России» в 2022 году обсудили в январе на президиуме регионального политсовета партии. Заседание провел секретарь Ростовского регионального отделения «ЕР», спикер донского парламента Александр Ищенко.

Несмотря на сложные обстоятельства, в минувший год активность проектов «Единой России» возросла. По проектам «Городская среда», «Культура малой Родины» и «Детский спорт» в сельских территориях выполнено благоустройство парковых зон, отремонтированы сельские дома культуры и школьные спортзалы, а при поддержке «Новой школы» построены детские сады.

Заседание президиума Ростовского регионального политсовета «Единой России». Фото: пресс-служба «Единой России».

Например, в поселке Кагальник Азовского района на месте, где раньше были лишь тропинки, появилась парковая локация «Рыбацкий берег» с пешеходными зонами, площадками для детских игр и занятий физкультурой, трехуровневым освещением. В поселке Гигант Сальского района облагородили парк, заложенный еще в 1960-е, с обустройством аллей, велодорожек, пространством для активного досуга и плоскостным фонтаном.

Модернизацию школьных спортзалов выполнили в 8 сельских территориях. Помимо укрепления инфраструктуры партпроект «Детский спорт» организовал участие команды из Ростовской области в IV Всероссийском фестивале детского дворового футбола, где донские юноши заняли первое место.

Новый парк в микрорайоне «Суворовский». Фото: пресс-служба «Единой России».

В 20 детских школах искусств региона обновили музыкальные инструменты и приобрели специальную литературу, на эти цели направили почти 112 млн руб. Муниципальные, молодежные, детские театры и сельские дома культуры получили новое оборудование.

В рамках проекта «Единой России» «Новая школа» в школах Ростовской области в 2022 году установили более двух десятков «Парт Героев». Среди них есть посвященные участникам СВО – в Батайске увековечили имя Андрея Гракова, награжденного посмертно Орденом Мужества. А проект «Историческая память» и Ворошиловское отделение партии установили памятник преподавателям и курсантам Ростовского артиллерийского училища.

Вклад в укрепление соцсферы региона внесла и народная программа, сформированная вместе с жителями Ростовской области.

Президиум регионального политсовета также рассмотрел отчеты о работе депутатов «Единой России» в Законодательном собрании области и гордуме Ростова. И в 2022 году, и теперь главной задачей парламентариев «Единой России», как отметил Александр Ищенко, остается помощь мобилизованным из Ростовской области, оказание постоянной поддержки их семьям. Также по линии партии продолжится содействие новым регионам в восстановлении жизни.