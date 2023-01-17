Более 450 тысяч семей в России улучшают жилищные условия с помощью «Семейной ипотеки»

Подписание соглашения. Фото: предоставлено Дом.рф

По сообщению генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, в России более 450 тысяч многодетных семей взяли семейную ипотеку. Ранее он вместе с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой подписал соглашение о намерение вместе развивать новые и модернизировать существующие меры господдержки семей с детьми и детей-сирот, которые уже действуют сегодня в жилищной сфере.

Благодаря программе «Семейная ипотека» удалось серьезно расширить возможности для улучшения жилищных условий семей с детьми. С начала ее действия было оформлено свыше 450 тысяч таких кредитов на общую сумму более 1,6 триллиона рублей. Недавно в связи с поручением президента такой кредит могут взять и семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.

Еще одна мера поддержки позволяла получить 450 тысяч рублей для погашения ипотеки. На эти цели государство выделило 200 миллиардов рублей. В результате свыше 450 тысяч многодетных семей воспользовались поддержкой, а свыше 18 тысяч полностью закрыли ипотечный кредит.

Омбудсмен Мария Львова-Белова выразила уверенность в успешном сотрудничестве. Совместная работа позволит сделать более совершенными механизмы, позволяющие обеспечить жильем детей и молодежь, которым в настоящее время приходится нелегко в решении жилищного вопроса. Помощь может быть оказана детям-сиротам, выпускникам детских домов, детям из семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации, молодым инвалидам. Особое внимание обращено на детей-сирот, ждущих жилплощадь от государства. Совместно с Минстроем РФ будет создана специальная система, позволяющая знать, объем специализированного жилищного фонда. Количество и качество жилья будет мониториться постоянно. По мнению госслужащей, должно быть понимание, какому количеству детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, нужно выделить жилье, как используется то, что уже было предоставлено ранее и в каком состоянии оно находится.

Тестирование данной системы пройдет в шести пилотных регионах. В нем примут участие региональные детские омбудсмены. Местом расположения данного цифрового реестра решено сделать Единую информационную систему жилищного строительства.

Сейчас изучается и такой вопрос: как и чем помочь семьям, которые взяли ипотеку, но не могут ее обслуживать в соответствии с договором. Приоритет будет отдаваться многодетным заемщикам и тем, у кого на иждивении находятся несовершеннолетние дети.