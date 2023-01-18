Возобновлена выдача автокредитов на условиях госпрограммы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В рамках государственной программы возобновлена выдача автокредитов. По условиям, к примеру, ВТБ клиенты могут приобрести со скидкой машины, произведенные не ранее 1 декабря 2022 года, максимальной стоимостью 2 млн рублей.

- В 2022 году льготное кредитование оказало мощную поддержку и автомобильному рынку, позволив ему избежать более драматичного падения продаж, и клиентам, предоставляя весомую скидку на транспортные средства. В наступившем году банк фиксировал повышенный спрос заемщиков по возможному продлению программы, получив по ней свыше тысячи обращений. Мы, безусловно, считаем целесообразным возобновление государственной программы. Уверены, что это решение позволит поддержать большее количество клиентов, приобретающих транспортные средства, а также укрепит положение отечественных автопроизводителей, - прокомментировал начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.

Получить средства на приобретение автомобиля по госпрограмме в банке могут семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, клиенты, впервые покупающие транспортное средство, работники медицинских и образовательных организаций.