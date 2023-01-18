Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 января 2023 12:46

Безбумажные технологии позволили сохранить 100 га леса

Цифровой документооборот максимально сокращает количество бумажных документов
Наталья ВЕСНИНА
Безбумажные технологии позволили сохранить 100 га леса

Безбумажные технологии позволили сохранить 100 га леса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сэкономить за два года более 3,5 млрд рублей и спасти от вырубки 100 га леса программа «Безбумажный банк» от ВТБ. Внедрение цифровых технологий позволит банку ежегодно экономить свыше 2,5 тыс. т бумаги.

Программа «Безбумажный банк» стартовала в конце 2020 года. За два года банк перешел к эффективному безбумажному хранению документов и цифровому документообороту. Сейчас в электронном виде оформляется и хранится 97% документов. За два года банк уменьшил использование бумаги на 900 млн листов, что позволило спасти от вырубки и переработки около 100 га леса.

Для снижения объема используемой бумаги внедряются новые инструменты и безбумажные технологии как во внутренних процессах, так и в рамках взаимодействия с клиентами и партнерами. К ним можно отнести дистанционные сделки по приобретению готового жилья, отказ от запроса части бумажных документов, оформление документов с использованием технологии цифрового подписания.

Для крупных корпоративных клиентов банк также выстраивает полностью цифровой путь, максимально сокращает количество бумажных документов, насколько это возможно с точки зрения законодательства, и оптимизирует внутренние бизнес-процессы.

Документооборот внутри банка практически полностью переведен в безбумажный вид, также хранение документов и взаимодействие с госорганами переведено в цифровой формат.

- Программа «Безбумажный банк» не только имеет важное экологическое значение, но и помогает нам существенно повысить качество клиентских сервисов, снизить операционные затраты и оптимизировать внутренние процессы, – прокомментировал первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Андрей Пучков.