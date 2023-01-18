Безбумажные технологии позволили сохранить 100 га леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сэкономить за два года более 3,5 млрд рублей и спасти от вырубки 100 га леса программа «Безбумажный банк» от ВТБ. Внедрение цифровых технологий позволит банку ежегодно экономить свыше 2,5 тыс. т бумаги.

Программа «Безбумажный банк» стартовала в конце 2020 года. За два года банк перешел к эффективному безбумажному хранению документов и цифровому документообороту. Сейчас в электронном виде оформляется и хранится 97% документов. За два года банк уменьшил использование бумаги на 900 млн листов, что позволило спасти от вырубки и переработки около 100 га леса.

Для снижения объема используемой бумаги внедряются новые инструменты и безбумажные технологии как во внутренних процессах, так и в рамках взаимодействия с клиентами и партнерами. К ним можно отнести дистанционные сделки по приобретению готового жилья, отказ от запроса части бумажных документов, оформление документов с использованием технологии цифрового подписания.

Для крупных корпоративных клиентов банк также выстраивает полностью цифровой путь, максимально сокращает количество бумажных документов, насколько это возможно с точки зрения законодательства, и оптимизирует внутренние бизнес-процессы.

Документооборот внутри банка практически полностью переведен в безбумажный вид, также хранение документов и взаимодействие с госорганами переведено в цифровой формат.

- Программа «Безбумажный банк» не только имеет важное экологическое значение, но и помогает нам существенно повысить качество клиентских сервисов, снизить операционные затраты и оптимизировать внутренние процессы, – прокомментировал первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Андрей Пучков.