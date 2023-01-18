Власти Ростова выкупили почти все квартиры в аварийном доме в Кривошлыковском

Но остались жильцы, которые не готовы отдавать свое жилье. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Администрация Ростова-на-Дону выкупила почти все квартиры в аварийном доме в Кривошлыковском. Об этом сообщили 18 января во время пресс-конференции администрации города.

Первый замглавы Юрий Овчинников отметил, что решение в отношении жильцов принял суд. Согласно заключению сохранить пятиэтажку нельзя, а капремонту дом не подлежит.

- Суды трех инстанций подтвердили законность постановления о признании дома аварийным и подлежащим сносу. Верховный суд тоже отклонил жалобу несогласных с расселением жителей. Дом практически весь расселен. На данный момент из 60 семей 52 уже получили денежное возмещение за изымаемые жилые помещения.

Но остались жильцы, которые не готовы отдавать свое жилье. Одна из владелиц двухкомнатной квартиры не согласна даже на такие условия. Если семья все-таки решит съехать, то средства сразу перечислят им на счет. Женщине полагается выплата в размере 4,2 млн рублей. Однако, уже 33 семьи согласились подписать бумаги об изъятии жилья с компенсацией. По шести из них суд уже вынес решения, стоимость жилья определена.

Сейчас 50 квартир включили в реестр муниципальной собственности. Ключи от квартир в УЖКХ Пролетарского района уже передали собственникам 42 квартир.