В Ростове жители все чаще пользуются банковскими картами для получения пенсии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ростовчане чаще стали пользоваться банковскими картами для получения пенсий. Согласно статистики ВТБ, за 2022 год жители Ростова и области, получающих пенсию на карты, выросло больше чем на 60% и превысило 21 тыс. человек. В декабре зачисление пенсии на карту банка перевели в 2 раза больше дончан, чем месяцем ранее.

Для получения пенсии на банковскую карту необходимо обратиться в ближайшее отделение банка и оставить заявление. Специалисты помогут в заполнении анкеты и оформят дебитовую карту «Мир», а также регистрацию на портале Госуслуг. Пожилым гражданам новую карту доставят домой через онлайн-сервис, а курьер привезет ее в любую удобную точку и сформирует заявление в Фонде пенсионного и социального страхования РФ. Затем необходимо только подтвердить перевод пенсии через смс, после чего картой можно пользоваться.

- При переводе пенсии на карту банка клиенты получают необходимые финансовые и государственные сервисов, а также дополнительные преимущества, в том числе страховку своих карт и счетов от мошенников. Любой пенсионер может бесплатно снимать наличные в банкоматах любых финансовых организаций, получать 7% годовых на остаток по счету до 100 тыс. рублей, а также оплачивать услуги ЖКХ без комиссии. И клиенты оценили нашу заботу: зачисление пенсии нам сегодня доверяют уже десятки тысяч ростовчан», – поделился управляющий ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.

Отметим, что в целом по России за 2022 год более одно миллиона пенсионеров пользуются банковскими картами для получения пенсии.