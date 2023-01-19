Ростовским предпринимателям рассказали о плюсах онлайн-кассы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предприниматели Ростова могут приобрести онлайн-кассу в рассрочку. Специалисты ВТБ рассказали о плюсах терминала. Онлайн-касса поможет решить множество проблем для владельцев малого и среднего бизнеса. Беспроводное устройство включает в себя функции терминала со встроенным штрих-кодом и кассы. С помощью нее можно регистрировать все виды оплаты: наличными, по банковским картам, с помощью QR-кодов СБП и pay-сервисов. Онлайн-касса работает с подакцизными товарами, печатает чеки и передает данные в ФНС в режиме реального времени. Все необходимое оборудование клиенту выдаются вместе с фискальным накопителем и договором с оператором фискальных данных.

- Мы видим запрос со стороны клиентов на предоставление платежных сервисов в рассрочку для экономии операционных расходов, что особенно актуально для начинающих предпринимателей. Большинство пользователей ВТБ-кассы − около 80% − подключают пакеты услуг РКО, поэтому мы предложили им дополнительную опцию, которая позволяет оперативно приобрести современное средство приема платежей и оплачивать его постепенно, а также получить комплекс услуг под ключ, − рассказала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития.