В Ростове почти 4 тысячи подростков нашли подработку

Подростки получили профессиональные навыки на предприятиях и в муниципальных учреждениях. Фото: сайт правительства РО.

Порядка 4 тысяч подростков в Ростове получили с помощью центров занятости возможность заработать свои первые деньги, сотрудничая с соцучреждениями, парками и спортивными объектами. Об этом рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

По его словам, юные ростовчане получили первые профессиональные навыки на крупных предприятиях и в муниципальных учреждениях донской столицы. В стране сейчас собираются упростить процедуру трудоустройства подростков, внеся в феврале 2023 года в Трудовой кодекс РФ соответствующие изменения.

В случае принятия данной инициативы детям от 14 лет для заключения трудового договора достаточно будет письменного согласия одного из родителей. Сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, понадобится лишь разрешение от органов опеки и попечительства. Если у ребенка будут результаты актуального профосмотра, работодателю не придется проводить обязательный медосмотр перед приемом на работу.

Сегодня в Ростове-на-Дону руководители предприятий, принимающих на работу школьников во время каникул, могут получить скидку на земельный налог в размере 50% от суммы средств, затраченных на оплату труда подростков.

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