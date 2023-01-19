К программе «зонтичных» поручительств присоединился банк «Центр-инвест»

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» получил аккредитацию Корпорации МСП для работы с «зонтичными» поручительствами. По условиям программы Корпорация выступает гарантом для банка того, что до 50% обязательств заемщика по кредиту будут выполнены в случае неисполнения предпринимателем обязательств перед банком.

- Наш банк активно участвует во всех программах льготного финансирования субъектов МСП, привлекая в регион лучшие условия для поддержки и развития предпринимательства. Новая программа «зонтичного» поручительства расширяет возможности финансирования и, мы уверены, она будет очень востребована среди предпринимателей Юга России, — прокомментировала председатель правления банка Лидия Симонова.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич более подробно рассказал о «зонтичных» поручительствах.

— Это эффективный и востребованный инструмент, который не просто помогает малым и средним предприятиям получать заемное финансирование на выгодных условиях, но и делает его доступным тем компаниям, которые ранее в принципе не имели возможности получить кредиты. Беря на себя риски перед банком, мы, с одной стороны, даем ему уверенность возврата выданных средств, с другой — представляем возможность бизнесу полноценно функционировать и развиваться, даже несмотря на санкционное давление и связанные с ним трудности, - подчеркнул спикер.

Отметим, что «зонтичные» поручительства помогают малому и среднему бизнесу получить упрощенный доступ к кредитному финансированию и вместе с тем дают им возможность последовательно наращивать импортозамещение, выстраивать логистические цепочки, решать задачи по выходу на новые рынки, развивать производство и создавать рабочие места.