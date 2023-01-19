В 2022 году зрители предпочитали смотреть кино-боевики и сериалы-мелодрамы

Видеосервис Wink составил топ-25 фильмов и сериалов по количеству просмотров.
Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
Видеосервис Wink составил топ-25 фильмов и сериалов по количеству просмотров. В списках лидеров более половины занимают российские проекты. По жанрам в полном метре лидируют боевики, а в сериалах — мелодрамы. В 2022 году увеличилось количество эксклюзивов, и именно собственные проекты заняли высокие позиции в рейтингах. При этом более половины позиций в рейтинге заняли эксклюзивы Wink.
Топ-25 фильмов
1. «Непослушник» (12+).
2. «Небо» (12+).
3. «Дикая» (16+).
4. «Булки» (16+).
5. «Батя» (16+).
6.«Родители строгого режима» (12+).
7. «Наемник» (18+).
8. «Бабки» (16+).
9. «Дюна» (12+).
10. «После» (16+).
11. «Решала: Брат» (18+).
12. «Человек-паук: Возвращение домой» (16+).
13. «Холодное золото» (16+).
14. «Флешбэк» (18+).
15. «Солнцепек» (18+).
16. «Добро пожаловать в семью» (16+).
17. «Черный ящик» (12+).
18. «1941. Крылья над Берлином» (12+).
19. «Зема-3. Новогодний замес» (18+).
20. «Ряд 19» (16+).
21. «Лето 1941 года» (16+).
22. «Джуманджи: Новый уровень» (12+).
23. «Игра теней» (16+).
24. «Летчик» (12+).
25. «Чемпион мира» (18+).
Свыше половины позиций в рейтингах заняли российские проекты
Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
В топ вошло 16 произведений российских кинематографистов и впервые попал фильм из Казахстана — «Лето 1941 года».
Топ-25 сериалов
1. «The Тёлки» (18+).
2. «Постучись в мою дверь» (18+).
3. «Надвое» (18+).
4. «Чернобыль» (2022, 18+).
5. «Трудные подростки» (18+).
6. «Русалки» (16+).
7. «Киллер» (18+).
8. «Стая» (18+).
9. «Аврора» (18+).
10. «СМЕРШ. Продолжение» (18+).
11. «Ветреный» (18+).
12. «И снова здравствуйте!» (18+).
13. «Ваша честь» (18+).
14. «Порт» (16+).
15. «Дом Дракона» (18+).
16. «Дылды» (18+).
17. «Тетя Марта» (16+).
18. «Зёма» (18+).
19. «Черная любовь» (18+).
20. «Нулевой пациент» (18+).
21. «История девятихвостого лиса» (18+).
22. «Нулевые» (18+).
23. «Кухня» (18+).
24. «Последний аксель» (18+).
25. «Шифр» (16+).
В топ-25 сериалов вошли картины из категории «драмы» (включая остро социальные темы), а также мелодрамы и единственный документальный сериал — «Нулевые». В топ-5 уверенно расположились три проекта из линейки Wink Originals: «The Тёлки», «Надвое» и «Чернобыль».
Топ-15 детского контента
1. «Три кота и море приключений» (0+).
2. «Артек. Большое путешествие» (6+).
3. «Мой папа — вождь» (6+).
4. «Барбоскины Team» (0+).
5. «Босс-молокосос 2» (6+).
6. «Кощей — похититель невест» (6+).
7. «Смешарики. Начало» (0+).
8. «Волк и лев» (6+).
9. «Финник» (6+).
10. «Мальчик-дельфин» (6+).
11. «Королевский корги» (6+).
12. «Мы — монстры 2» (6+).
13. «Зверопой 2» (6+).
14. «Красная шапочка» (12+).
15. «Пес-самурай и город кошек» (6+).
Популярность многих детских фильмов и анимации обгоняет кино для более взрослой аудитории. Так, мультфильм «Три кота и море приключений» стал первым по количеству просмотров среди всех картин. Российская анимация традиционно занимает лидирующие позиции.
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