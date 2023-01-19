В 2022 году зрители предпочитали смотреть кино-боевики и сериалы-мелодрамы

Видеосервис Wink составил топ-25 фильмов и сериалов по количеству просмотров. Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

Видеосервис Wink составил топ-25 фильмов и сериалов по количеству просмотров. В списках лидеров более половины занимают российские проекты. По жанрам в полном метре лидируют боевики, а в сериалах — мелодрамы. В 2022 году увеличилось количество эксклюзивов, и именно собственные проекты заняли высокие позиции в рейтингах. При этом более половины позиций в рейтинге заняли эксклюзивы Wink.

Топ-25 фильмов

1. «Непослушник» (12+).

2. «Небо» (12+).

3. «Дикая» (16+).

4. «Булки» (16+).

5. «Батя» (16+).

6.«Родители строгого режима» (12+).

7. «Наемник» (18+).

8. «Бабки» (16+).

9. «Дюна» (12+).

10. «После» (16+).

11. «Решала: Брат» (18+).

12. «Человек-паук: Возвращение домой» (16+).

13. «Холодное золото» (16+).

14. «Флешбэк» (18+).

15. «Солнцепек» (18+).

16. «Добро пожаловать в семью» (16+).

17. «Черный ящик» (12+).

18. «1941. Крылья над Берлином» (12+).

19. «Зема-3. Новогодний замес» (18+).

20. «Ряд 19» (16+).

21. «Лето 1941 года» (16+).

22. «Джуманджи: Новый уровень» (12+).

23. «Игра теней» (16+).

24. «Летчик» (12+).

25. «Чемпион мира» (18+).

Свыше половины позиций в рейтингах заняли российские проекты Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В топ вошло 16 произведений российских кинематографистов и впервые попал фильм из Казахстана — «Лето 1941 года».

Топ-25 сериалов

1. «The Тёлки» (18+).

2. «Постучись в мою дверь» (18+).

3. «Надвое» (18+).

4. «Чернобыль» (2022, 18+).

5. «Трудные подростки» (18+).

6. «Русалки» (16+).

7. «Киллер» (18+).

8. «Стая» (18+).

9. «Аврора» (18+).

10. «СМЕРШ. Продолжение» (18+).

11. «Ветреный» (18+).

12. «И снова здравствуйте!» (18+).

13. «Ваша честь» (18+).

14. «Порт» (16+).

15. «Дом Дракона» (18+).

16. «Дылды» (18+).

17. «Тетя Марта» (16+).

18. «Зёма» (18+).

19. «Черная любовь» (18+).

20. «Нулевой пациент» (18+).

21. «История девятихвостого лиса» (18+).

22. «Нулевые» (18+).

23. «Кухня» (18+).

24. «Последний аксель» (18+).

25. «Шифр» (16+).

В топ-25 сериалов вошли картины из категории «драмы» (включая остро социальные темы), а также мелодрамы и единственный документальный сериал — «Нулевые». В топ-5 уверенно расположились три проекта из линейки Wink Originals: «The Тёлки», «Надвое» и «Чернобыль».

Топ-15 детского контента

1. «Три кота и море приключений» (0+).

2. «Артек. Большое путешествие» (6+).

3. «Мой папа — вождь» (6+).

4. «Барбоскины Team» (0+).

5. «Босс-молокосос 2» (6+).

6. «Кощей — похититель невест» (6+).

7. «Смешарики. Начало» (0+).

8. «Волк и лев» (6+).

9. «Финник» (6+).

10. «Мальчик-дельфин» (6+).

11. «Королевский корги» (6+).

12. «Мы — монстры 2» (6+).

13. «Зверопой 2» (6+).

14. «Красная шапочка» (12+).

15. «Пес-самурай и город кошек» (6+).

Популярность многих детских фильмов и анимации обгоняет кино для более взрослой аудитории. Так, мультфильм «Три кота и море приключений» стал первым по количеству просмотров среди всех картин. Российская анимация традиционно занимает лидирующие позиции.

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