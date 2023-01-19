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НовостиОбщество19 января 2023 14:37

Перевозчик приостановил продажу билетов на поезда из Ростова-на-Дону в Крым

Ограничения связаны с ремонтом железнодорожной инфраструктуры
Ангелина СКИБА
Билеты снова должны продавать после корректировки расписания

Билеты снова должны продавать после корректировки расписания

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Ростовской области предупредили о приостановке продажи ж/д билетов из Ростова-на-Дону в Крым. Информация об этом появилась на сайте перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Пассажирам пояснили, что ограничения связаны с ремонтом железнодорожной инфраструктуры. Отправиться по маршруту нельзя будет в отдельные дни в течение марта, апреля и мая.

Изменения коснулись поездов, следующих через Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга, Москвы, Омска и Перми. После корректировки расписания регистрацию на рейсы пообещали возобновить.

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