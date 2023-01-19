В Ростовском зоопарке в январе появился первый морской аквариум

Новый аквариум зоопарку подарил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: ТГ-канал Ростовского зоопарка.

Ростовский-на-Дону зоопарк в январе пополнился новой экспозицией в акватеррариуме. Здесь появился первый морской аквариум. Об этом сообщается в телеграм-канале зверинца.

Новый аквариум, оснащенный спецоборудованием и морских обитателями, зоопарку подарил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Теперь посетители смогут окунуться в завораживающий мир Красного моря.

Ростовчане увидят в акватеррариуме амфиприонов, зебровидного дасцилла, колониальные мягкие кожистые кораллы и множество дискоактиний разных цветов. Дно аквариума устлано песком из натуральной крошки разрушившихся от возраста кораллов Красного моря.

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