В Ростовском зоопарке в январе появился первый морской аквариум

Новый аквариум зоопарку подарил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Фото: ТГ-канал Ростовского зоопарка.
Ростовский-на-Дону зоопарк в январе пополнился новой экспозицией в акватеррариуме. Здесь появился первый морской аквариум. Об этом сообщается в телеграм-канале зверинца.
Новый аквариум, оснащенный спецоборудованием и морских обитателями, зоопарку подарил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Теперь посетители смогут окунуться в завораживающий мир Красного моря.
Ростовчане увидят в акватеррариуме амфиприонов, зебровидного дасцилла, колониальные мягкие кожистые кораллы и множество дискоактиний разных цветов. Дно аквариума устлано песком из натуральной крошки разрушившихся от возраста кораллов Красного моря.
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