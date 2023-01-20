В Краснодаре состоялась премьера эко-спектакля «Целофант»

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» выступил партнером спектакля, созданного крупнейшим независимым театром Юга России «Один театр». Сотрудники банка не только посетили премьеру, но и вместе с другими зрителями стали участниками представления.

«Целофант» — это спектакль в жанре клоунады на тему экологии. Главной задачей постановки является рассказать зрителю о значении бережного отношения к природе и окружающей среде на примере целлофанового пакетика. Совместно с артистами «Одного театра» участники спектакля решали проблему загрязнения пластиком. Каждый зритель постановки принес с собой пластиковый пакет, все они приняли участие в спектакле, после чего были отправлены на переработку.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

Идея бережного отношения к экологии является одним из основных направления деятельности банка. Ответственность за природные ресурсы, забота об экологии и здоровье будущих поколений, повышение энергоэффективности малого и среднего бизнеса — это неотъемлемая часть его ESG-стратегии. В целом, региональный банк «Центр-инвест» уже 30 лет является флагманом устойчивого развития на Юге России, постоянно реализует ESG-принципы и активно продвигает их среди своих клиентов.

«Один театр» — крупнейший независимый театр Юга России. Основан актёрами Краснодарского академического театра драмы Арсением Фогелевым, Виталием Борисовым и Алексеем Мосоловым в 2012 году. За десять лет существования сформировал собственную аудиторию и ни на кого не похожий репертуарный профиль. На сегодняшний день в его программе — спектакли по произведениям И. Бунина, В. Пелевина, И. Вырыпаева, О. Григорьева, пьесы современной драматургии и авторские постановки.