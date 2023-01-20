За минувший год в регионе оформили ипотеку более чем на 20 млрд рублей Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По данным ВТБ, в 2022 году ростовчане оформили шесть тысяч жилищных кредитов на сумму 21,2 млрд рублей. Этот объем оказался сопоставим с результатами рекордного 2021 года. Ипотечный портфель банка за год увеличился на 18% и за год превысил 57 млрд рублей.

Большинство ипотечных сделок заключалось в декабре. За месяц ростовчане оформили 735 займов более чем на 3 млрд рублей. Такой рост можно объяснить несколькими факторами. Сыграли роль сезонный рост активности жителей, а также традиционные предновогодние акции у застройщиков. Кроме того, завершались прежние условия льготной программы «Ипотека с господдержкой-2020».

Средний размер ипотечного кредита в области по итогам 2022 года вырос с 2,5 до 3,6 млн рублей. Уровень первоначального взноса в среднем составил 15%.

Основным драйвером минувшем году стали льготные программы. По сравнению с предыдущим годом объем выдач таких кредитов вырос более чем на 20%, до 12 млрд рублей. Около двух тысяч клиентов банка обращались за «Ипотекой с господдержкой-2020». Общий объем выдач по ней составил 7,4 млрд рублей. Чаще всего к программе прибегали те, кто приобретал жилье в новостройках. Вторая по популярности — «семейная программа». В 2022 году ей воспользовались более 1,1 тыс. жителей области, которые получили кредиты более чем на 4,5 млрд рублей.

— Ипотека по-прежнему является важнейшим направлением деятельности ВТБ. Несмотря на все вызовы, с которыми столкнулся рынок в 2022 году, в регионе нам удалось показать сопоставимые с рекордным 2021 годом результаты. В прошлом году благодаря поддержке ВТБ более 6 тысяч донских семей смогли улучшить свои жилищные условия и переехать в более комфортное жилье, — отметил управляющий банка ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.

Он уверен, что в текущем году спрос в этом сегменте будет стабильным. В числе факторов факторов —развитие госпрограмм, новые сервисы и цифровизация рынка.

В целом по стране в 2022 году банк выдал 208 тыс. жилищных кредитов на сумму 964 млрд рублей, показав второй результат по продажам ипотеки в своей истории.