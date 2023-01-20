Новым сервисом онлайн-банка в Telegram воспользовались 40 тысяч пользователей

За первый день работы онлайн-банка ВТБ в Telegram новым сервисом воспользовались 40 тысяч человек. Пользователи провели больше 5 тысяч денежных операций, половина из которых составили денежные переводы через систему быстрых платежей.

- В первый час после запуска онлайн-банка в Telegram мы наблюдали ажиотажный интерес клиентов. Общее число клиентов за первый день работы уже побило рекорд посещаемости чат-бота банка в мессенджере Мы создали сервис с концепцией “банка в соседнем чате”, что подразумевает доступ к самым необходимым финансовым операциям на каждый день, скорость которых в 2 раза быстрее, чем в привычных цифровых каналах, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Сейчас клиентам доступны просмотр баланса счетов и карт, оплата сотовой связи и переводы по номеру телефона через СБП. В течение года, по сообщению банка, появится оплата по QR-коду, просмотр истории операций, переводы между счетами и переводы себе с карты другого банка, а также пакетная оплата счетов. К концу года Телеграм-бот сможет проводить до 98% повседневных банковских операций.

Отметим, что эксперты уделили особое внимание безопасности работы в приложении. При этом они призывают пользователей внимательно следить за безопасностью своих смартфонов, не передавать их третьим лицам и не устанавливать подозрительные приложения.