Ростовчанка пожаловалась на плохое состояние туалета в отделе соцзащиты

В здании управления соцзащиты организованы три современных туалета с унитазами. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Жительница Ростова-на-Дону в социальных сетях пожаловалась на неудовлетворительное состояние туалета, расположенного на территории управления соцзащиты населения Октябрьского района.

Как следует из опубликованных ею фотографий, сам туалет представляет собой дырку в полу с полуразрушенными краями. Некогда красная керамическая плитка от грязи стала черной. Посетители общественного места никак не защищены от проникновения в него посторонних, поскольку на туалете даже нет дверей.

- Прошу заметить, этот туалет было предложено посетить женщине с ребенком, — отметила раздосадованная ростовчанка.

В самом управлении соцзащиты Октябрьского района корреспонденту «Комсомолки» рассказали, что данное заведение старой постройки расположено на улице. Оно уже давно закрыто. Однако кто-то из многочисленных посетителей, которые в последнее время приходят в управление, самовольно сорвал замок.

В здании управления соцзащиты организованы три современных туалета с унитазами — такими же, какими пользуются и сами сотрудники учреждения. В данный момент старый туалет снова закрыт для посещения — забит железными гвоздями.

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