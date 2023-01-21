Массовые отключения света пройдут в Ростове с 23 по 26 января

Без электричества останутся сотни домов. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Ростове на новой неделе сотни домов останутся без света. Отключения связаны с техническим обслуживанием оборудования. График отключений опубликовала компания «Донэнерго».

23 января

9.00 — 15.00

Улица Красноармейская 91, 99-103; улица Соколова 66

9.00 — 17.00

Улица 21-я линия 15; улица 23-я линия 12-32, 15-41; улица Мясникова 6-14; пееулок. Защитный 14-18, 17-21; переулок Кавалерийский 8, 16/72, 11/57; улица Межевая 2-78, 1-87; улица Нагорная 2-86, 1-71; улица Профсоюзная 45, 6-98; переулок Солдатский 1-13, 2-14; переулок Ярославский 24-26, 27-29, 19/71

10.00 — 12.00

Улица Чемордачка 79

9.00 – 16.00

Улица Мечникова 25-33 Б, 40б, 42/2; ул Пирамидная 79-89, 72-80; ул. Курганная 86-106, 117-133; ул. Передовая 1-13, 2-16; ул. Джапаридзе 35

24 — 25 января

9.00 — 18.00

Улица Солидарности 131-209; переулок Молочный 31-69, 36-62; переулок Гельца 21-37, 18-26

25 января

9.00 — 12.00

улица М.Горького 75/78; переулок Халтуринский 85

12.00 — 15.00

Улица М.Горького 75/78; переулок Халтуринский 85; улица Красноармейская 92/93

9.00 — 17.00

Улица Рабочая площадь 25; 2-я Баррикадная 25, 1-45; переулок. Отрадный 1; улица Балакирева 2А, 2Б, 2В, 24-28; улица Великолукская 2-38; улица 1-я Кольцевая 8-34, 9-11; улица 2-я Кольцевая 2-26, 3-7; переулок Отрадный 1-17, 2А; переулок Перовский 5-21, 6-16; улица Шостаковича 13-35; улица Крамского 2-20; улица Поленова 1-17, 2-18; улица Третьякова 1-17, 2-10; улица Левитана 1-9, 2-16; улица Хачатуряна 1-23,2-16

9.00 — 16.00

С/т «Кумженское»; СНТ «Донстрой»; С/т «Бытовик» ; ул. Текучёва 17, 30-66; пер. Артельный 1-9, 2-10; пер. Громкий 1-11, 2-30; пер. Подсолнечный 1-9, 2-8 ул. Балочная 2-36, 25-35; 9 Улица 25-35, 24-38; ул. Катаева 1-3, 5-7

9.00 — 13.00

Улица Гусева 53-75, 2-22; улица Саши Чебанова 1-31; 12, 16-20; проспект Ставского 2-10

9.00 — 17.00

Улица Орбитальная 52, 52/1, 52/2, 54, 56

26 января

9.00 — 17.00

С/т «Мичуринец», «Париж», «Северная Ривьера», Металлургическая 6А, 10А; улица Кржижановского 237-265, 254-282; улица Солидарности 236-264, 279-305; улица Детская 248-272, 267-293; улица Книжная 213-235, 248-270; переулок Днепродзержинский 1-83, 2-110; переулок Одоевский 1-15, 2-18; переулок Багаевский 7-25, 2-34; переулок Таллинский 1-37, 2-34; переулок Руднева 2-52, 1-57; переулок Коновалова 1-23, 2-20; переулок Защитный 25-33, 22А; переулок Медный 8, 4/51; улица Профсоюзная 3-25, 29/22; улица Русская 1-7, 4-28; улица Токарная 49, 82/1, 82/2, 51/4; улица 1-я Баррикадная 24; улица Белорусская 60-82, 65-99; переулок Уральский 63-95, 68-104; переулок Обский 74-112, 49-93; переулок Ухтомский 71-75, 78-82; улица Текучёва 17, 30-66; переулок Артельный 1-9, 2-10; переулок Громкий 1-11, 2-30; переулок Подсолнечный 1-9, 2-8 улица Балочная 2-36, 25-35; 9 Улица 25-35, 24-38; улица Катаева 1-3, 5-7

9.00 — 14.00

Улица Береговая 61/1Б

10.00 — 16.00

Улица Дачная 12, 12/2а-12/8; улица Медицинская 1-39, 12, 14, 16; улица Соловьиная 2-32; улица Таганрогская 98, 100, 106

10.00 — 16.00

Улица Гоголевская 1-17, 2-18; улица Ломоносовская 1-13, 2-12; переулок Нахичеванский 11-19, 10-28; переулок Державинский 30-44, 35-45; улица Социалистическая 208-210

9.00 — 16.00

Проспект Королева 10, 10/1, 10/3, 10/4, 12; улица Добровольского 24, 24/1, 26, 28, 30; проспект Космонавтов 31,33; проспект Королева 12а, 4, 14/2, 16, 16а, 16/2, 18, 18/1, 18а, 18/Б, 20

26 — 27 января

9.00 — 18.00

Улица Детская 137-159, 136-156; улица Марины Расковой 21-61, 24-60; улица Детская 196-244, 221-263; улица Солидарности 219-287, 208-244; улица Кржижановского 197-257, 222-278; переулок Роговский 1-69, 2-44; улица Гарибальди 1-81, 2-78; переулок Равенства 5-67, 8-64; улица Книжная 177-217, 196-248; улица Новостроевская 173-219, 182-230; переулок Руднева 4-78, 7-73; переулок Коновалова 1-23, 2-20; переулок Днепродзержинский 2-26, 5-39; проспект 40 лет Победы 226; переулок Багаевский 7-25, 10-34; переулок Одоевский 1-15, 4-18

27 января

9.00 — 17.00

с/т «Мичуринец»; «Париж»; «Северная Ривьера»; ул. Металлургическая 6А, 10А; улица 1-я Баррикадная 24; улица Профсоюзная 29/22; улица Черевичкина 6-28,13; улица Рябышева 11-33, 8-26; улица Тюхряева 29-39, 28-38; улица 30-я линия 14-32,11-29; улица 32-я линия 24-62, 19-59

9.00 — 14.00

Улица Береговая 61/1Б

10.00 — 16.00

Улица Таганрогское Шоссе 116, 116/1, 116/2, 116/3, 116/4, 118, 118/1; улица Орбитальная, 82/1,84,84/1,86,86/1,88/2