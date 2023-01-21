В Ростовской области рекомендовали помиловать рекордное количество заключенных

В 2022 году поступило 70 ходатайств о помиловании. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области комиссия по вопросам помилования в 2022 году рекомендовала помиловать четырех заключенных. Об этом говорится в отчете комиссии, опубликованном на сайте регионального правительства.

По данным документа, за прошлый год комиссия приняла участие в девяти заседаниях. Всего было рассмотрено 70 ходатайств о помиловании. По четырем вынесены рекомендации о помиловании. Губернатор Василий Голубев направил соответствующие постановления президенту.

— Одно из ходатайств было отклонено, по трем ожидается принятие решения, — говорится в отчете.

Напомним, в 2021 году были отклонены ходатайства всех 106 заключенных, попросивших о помиловании. В 2020 году комиссия рекомендовала помиловать лишь одного осужденного.

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Также было подано 11 ходатайств о помиловании. (Подробности)