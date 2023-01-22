В первый постковидный год смертность в Ростовской области упала на 21%

Смертность в первые 11 месяцев 2022 года оказалась меньше, чем в тот же период 2021-го. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области в 2022 году снизилась смертность населения. Это следует из данных за первые 11 месяцев прошлого и 2022 годов, опубликованных на сайте Росстата.

С января по ноябрь 2021 года в регионе скончались 71 244 человека. За тот же период 2022 года умерли 55 703 жителя. Смертность упала на 21,8%. Напомним, в прошлом году заболеваемость коронавирусом пошла на спад, сократилось число госпитализаций и смертей от ковида.

При этом рождаемость также снизилась. Если в 2021 году на свет появились 32 793 ребенка, то в 2022 — лишь 30 111.