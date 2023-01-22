На трассе в Ростовской области в ДТП с такси один человек погиб, еще четверо пострадали

Один из автомобилей выехал на встречную полосу. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по региону.

В Ростовской области при столкновении иномарок один человек погиб, еще четверо пострадали. ДТП произошло на трассе «Ростов — Таганрог» вечером 22 января.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай Акцент» выехал на полосу встречного движения. Машина врезалась в такси «Хендай Соната».

В результате происшествия водитель «Хендай Акцент» погиб. Его девятилетний пассажир получил травмы.

— Пострадали водитель «Хендай Соната» и двое его пассажиров, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.