Ростовчане стали получать сдачу пятирублевыми банкнотами

В Ростове наравне с железными "пятерками" в оборот вошли и бумажные. Фото: предоставлено Николаем ДЕМИНЫМ.

Жители Ростова-на-Дону стали в магазинах получать на сдачу пятирублевые купюры. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» рассказал один из первых обладателей банкнотов Николай Демин.

- У меня действительно имеется несколько новых бумажных пятирублевок, - отметил житель Ростова-на-Дону.

Новенькие банкноты он получил в магазине на сдачу и был удивлен тем, что их снова ввели в обращение. Напомним, купюры номиналом 5 рублей вернулись в оборот еще в декабре 2022 года.

Дизайн купюр остался прежним. Фото: предоставлено Николаем ДЕМИНЫМ.

Дизайн денег остался прежним: зеленый цвет купюры, на лицевой стороне изображен памятник «Тысячелетие России» на фоне Софийского собора в Великом Новгороде, а на оборотной - Новгородский Кремль.

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