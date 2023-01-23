На трассе «Ростов — Волгодонск» перевернулась «ГАЗель» с капустой

В результате аварии у автомобиля отвалились бензобак и передние колеса. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Целый фургон капусты рассыпался в воскресенье, 22 января, на трассе «Ростов — Волгодонск» при перевороте автомобиля «ГАЗель». Читатели «КП - Ростов-на-Дону» поделились фотографиями данного ДТП.

По словам очевидцев, авария произошла на подъезде к Ростову-на-Дону около 18:00. Груженная белокочанной капустой «ГАЗель» въехала в ограждение, разделяющее две дорожные полосы, и перевернулась на бок.

Во время аварии вся капуста рассыпалась по дороге. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В результате аварии у автомобиля отвалились бензобак и передние колеса, а вся продукция рассыпалась. На дороге образовалась большая пробка, которую остальным машинам пришлось объезжать. Состояние водителя «ГАЗели» в настоящее время неизвестно.

Однако Госавтоинспекцией Ростовской области данный случай зарегистрирован не был.

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