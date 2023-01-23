Жители Ростовской области стали свидетелями редкого природного явления

В воскресенье около 16:00 дончане увидели в небе сразу три «солнца». Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Жители Семикаракорского района Ростовской области вечером 22 января смогли увидеть редкое природное явление - гало. Своими фотографиями они поделились с «КП - Ростов-на-Дону».

В воскресенье около 16:00 дончане увидели в небе сразу три «солнца» - одно большое и два маленьких.

- Гало - это не астрономическое явление, а атмосферное, - прокомментировал заведующий астрономической обсерватории в парке имени Горького Николай Демин. - Вызывается гало чаще всего преломлением и рассеянием света Солнца или Луны на ледяных кристалликах в перистых облаках. Эти облака расположены в верхних слоях тропосферы на высотах порядка 10-12 километров. Данный вид гало, при котором с двух сторон от Солнца располагаются яркие области, называется паргелием или ложным солнцем. Такой вид гало возникает вследствие преломления солнечного света в неупорядоченно ориентированных кристалликах льда, парящих в атмосфере.

По словам ученого, возникновение гало зависит от температуры и влажности в верхних слоях атмосферы. Гало нельзя отнести к частым явлениям. Но и особенно редким его тоже назвать нельзя, поскольку оно наблюдается несколько раз в год. Чаще всего его видно в виде 22-градусного круга, отдаленно похожего на бледную радугу.

Напомним, в прошлый раз ростовский астроном наблюдал гало в мае 2022 года. Тогда на протяжении некоторого времени солнечный диск окружал серебристый с переливами ореол.

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