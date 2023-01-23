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НовостиОбщество23 января 2023 11:56

Благодаря эффективной системе работы банка с бизнесом, число клиентов малого и среднего предпринимательства достигло миллиона

По статистике около 53% клиентов работают в статусе индивидуальных предпринимателей
Наталья ВЕСНИНА
В 2022 году рост числа активных клиентов СМБ составил 15%

В 2022 году рост числа активных клиентов СМБ составил 15%

По данным ВТБ, в 2022 году рост числа активных клиентов СМБ составил 15%. Четырехлетняя стратегия банка позволила удвоить количество активных клиентов среднего и малого бизнеса до 1 млн предпринимателей и компаний.

- Поддержка среднего и малого бизнеса − неизменный приоритет как системообразующего банка, ведь это одно из ключевых условий для развития экономики. Несмотря на внешние вызовы последних лет число клиентов СМБ, выбирающих наш банк, достигло 1 млн. Это стало возможным благодаря системной работе с предпринимателями, постоянному расширению портфеля услуг для бизнеса и развитию дистанционных каналов обслуживания, − отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

По статистике около 53% клиентов банка работают в статусе индивидуальных предпринимателей, 41% − ООО, еще 6% используют другие организационно-правовые формы. Самые популярные сферы деятельности – оптовая и розничная торговля (32%), строительство и операции с недвижимостью (22%), услуги (8%).

Банк нацелен на комплексное обслуживание предпринимателей на любом этапе развития. Им доступны пакеты всех необходимых услуг для ведения бизнеса, кассовые решения, кредиты на любые цели, депозиты, гарантии и аккредитивы, продукты для управления ликвидностью, эквайринг, маркетплейс бизнес-сервисов и многое другое.