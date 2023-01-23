В Ростовской области основатель зернотрейдера стал его прямым владельцем

Ранее основатель предприятия контролировал ключевую компанию через швейцарскую фирму. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области основатель агропромышленной группы компаний Вадим Викулов напрямую стал владельцем ключевой компании всей группы, сообщает издание «Город N».

По данным издания, ранее основатель предприятия контролировал ключевую компанию через швейцарскую фирму. Изменения в порядке управления произошли вскоре после того, как губернаторы южных регионов России в письме к Президенту РФ попросили ограничить присутствие иностранного капитала в зерновой отрасли.

Главы регионов предложили законодательно ограничить 20% максимальную долю прямого и косвенного участия нерезидентов в компаниях агропромышленного комплекса, прежде всего занимающихся экспортом зерна.

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