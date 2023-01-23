Татьяны смогут бесплатно посетить Ростовский зоопарк

Чтобы пройти в ростовский зверинец бесплатно, Татьянам нужно будет на входе предъявить паспорт. Фото: сайт Ростовского зоопарка.
Посетить Ростовский зоопарк бесплатно в честь Татьяниного дня смогут 28 и 29 января все женщины, которые носят имя Татьяна. Студенты же очной формы обучения получат скидку на билеты в размере 50%. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.
Чтобы пройти в ростовский зверинец бесплатно, Татьянам нужно будет на входе предъявить удостоверяющий личность документ, а студентам — показать свой действующий студенческий билет очного отделения высшего или среднего специального учебного заведения.
Купить билеты на вход и на экскурсии смогут также владельцы «Пушкинских карт»
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