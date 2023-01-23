В Ростове на Всесоюзной горел автосервис

Огонь удалось потушить спустя несколько минут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону сгорел автосервис. Происшествие случилось 23 января на улице Всесоюзной.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, автосервис начал гореть около 15:00. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали спасателей. К моменту приезда пожарных, огонь охватил порядка 50 квадратных метров. Огонь удалось потушить спустя несколько минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

- На месте ЧП работали 4 спецмашины и 16 спасателей, – сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростове при пожаре от отравления продуктами горения погиб 58-летний мужчина

Полицейские устанавливают причины возгорания

(Подробности)