В Шахтах мужчина украл больше 200 килограммов металла

Мужчину задержали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шахтах мужчина украл 218 килограммов металла. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 45-летний местный житель рядом со своим жильем заприметил во дворе одного из домоволадений металлические конструкции. Дождавшись, пока хозяин уйдет, мужчина проник во двор и быстро вынес изделия. Он также прихватил электрическую печь и все сдал в пункт приема металла. Деньги он потратил на свои нужды.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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