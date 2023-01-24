По прогнозам в 2023 году до половины новых автомобилей будет продаваться в кредит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты предполагают, что в 2023 году на фоне развития параллельного импорта, расширения производства отечественных машин, а также реализации программы господдержки доля кредитных сделок на рынке новых автомобилей в РФ вновь пойдет в рост. При этом до половины таких транспортных средств в стране будет продаваться с привлечением заемных средств. Больше всего увеличения таких продаж специалисты ожидают в сегменте новых машин.

- В марте 2022 года доля кредитных сделок опустилась до минимальных значений, а уже к августу вернулась к показателям начала года. Безусловно, сегмент новых машин продолжает испытывать на себе серьезное давление, но за счет постепенного развития параллельного импорта, расширения производства отечественных авто, а также реализации программы господдержки мы прогнозируем восстановление роста кредитных сделок на этом рынке. По нашей оценке, к концу года доля заёмных средств в сегменте может составить около 45%, - прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

По данным банка, в прошлом году физлица получили на покупку транспортных средств более 715 млрд рублей, что стало значимым результатом с учетом беспрецедентных вызовов для рынка. В наступившем году при благоприятной макроэкономической ситуации продажи автокредитов могут вырасти на треть, составив 950 млрд рублей, и приблизиться к уровню 2021 года.