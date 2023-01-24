Владельцы кредитных карт теперь могут покупать товары в рассрочку Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Владельцы кредитных карт получили возможность совершать покупки в рассрочку. Теперь клиенты смогут в течение одного года возвращать деньги за совершенные в магазинах операции по карте, не платя при этом проценты банку. По сообщению ВТБ, такие условия получили владельцы «Карты возможностей».

Рассрочку можно подключить для покупок от 1 000 рублей. При этом можно самостоятельно выбирать срок ее действия – от 3 до 12 месяцев. Рассрочка предоставляется без процентов, а комиссия оплачивается только один раз - за ее оформление. Чем короче срок рассрочки, тем ниже комиссия.

- По нашим данным, у каждого третьего россиянина есть кредитная карта, что делает ее самым популярным форматом пользования заемных средств. При этом 28% пользователей этого продукта не успевают погасить задолженность в льготный период и оплачивают банкам проценты. Банк в новом году продолжает улучшать условия для пользователей нашего флагманского продукта – кредитной «Карты возможностей». Благодаря такой рассрочке клиенты смогут фактически беспроцентно пользоваться средствами, а также выбирать комфортный размер платежа и срок погашения долга, – отметила Анастасия Подойницына, и.о. начальника управления «Кредитные карты» ВТБ.

Специалисты ожидают, в 2023 году кредитные карты будут частично замещаться программами банковской рассрочки. Из-за этого будет происходить перераспределение их доли.