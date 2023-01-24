В девяти тысячах школ страны создана ИТ-инфраструктура

«Ростелеком» реализует программу «Цифровая образовательная среда» Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и федерального проекта «Цифровая образовательная среда» компания «Ростелеком» провела масштабные работы по организации беспроводного широкополосного доступа в интернет (Wi-Fi) и системы видеонаблюдения в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях в 24 регионах России. В 2021–2022 годах ИТ-инфраструктура заработала в 9 157 школах.

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» призван создать в учебных заведениях современное безопасное цифровое пространство, повысить качество образования и помочь ребятам быстрее усваивать материал.

Теперь в школах страны есть почти 150 тысяч точек Wi-Fi, более 31 тысяч камер видеонаблюдения и девять тысяч видеорегистраторов.

Благодаря видеосистемам круглосуточно контролируются входные группы в школы, что необходимо, в первую очередь, для безопасности. В случае возникновения внештатной ситуации вся информация в режиме онлайн поступает в соответствующие ведомства.

Работа по организации цифровой образовательной среды в школах страны проводилась в два этапа. География проекта большая. Он реализован в Алтайском, Краснодарском, Красноярском и Пермском краях, в Башкортостане, в Дагестане и Татарстане, а также в Астраханской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Тульской, Тюменской и Челябинской областях, в Ямало-Ненецком автономном округе и в Санкт-Петербурге.

- Использование новейших ИТ-технологий сокращает неравенство образовательных возможностей и предоставляет возможность полноценно подготовить школьников к жизни и работе в цифровом мире. Теперь с помощью интерактивных инструментов и различных онлайн-сервисов процесс обучения станет более технологичным, удобным и безопасным, — прокомментировал реализацию масштабного проекта старший вице-президент «Ростелекома» по работе с корпоративным и государственным сегментами Валерий Ермаков.

Напомним, работы по формированию устойчивой ИКТ-инфраструктуры в общеобразовательных организациях проходили в соответствии с распоряжением правительства РФ №713-р от 22 марта 2021 года

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