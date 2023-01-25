Спасатель из Ростова-на-Дону Сергей Алексеенков помог девушке с пятью ножевыми ранами

Сергей Алексеенков представлен к награде МЧС России. Фото: из архива героя публикации

Спасатель МЧС из Ростова-на-Дону Сергей Алексеенков помог девушке с пятью ножевыми ранами. Она могла умереть в любую минуту, но мужчина не растерялся, быстро оказал первую помощь и обратился к врачам.

Историю спасения журналисту «КП - Ростов-на-Дону» рассказал сам Сергей Алексеенков. Ростовчанин пояснил, что эта история произошла на Донбассе, во время его командировки. Специалист отвечал за подвоз воды в котельные, и в одну из ночей заметил на дороге силуэт лежащего человека в белой куртке.

Водитель остановил свой «Урал», подошел ближе и увидел окровавленную девушку. Несколько ударов были нанесены в живот, еще несколько - под ребра. Пострадавшая находилась в полубреду.

Сергей Алексеенков положил девушку на картон, укрыв ее своей курткой. Затем вспомнил про влажные спиртовые салфетки в бардачке и заткнул ими кровоточащие раны. Удар в области печени закрыл целлофановым пакетом, приклеив его края пластырем.

- Все это время не давал ей потерять сознание. Постоянно разговаривал, расспрашивал о жизни, говорил о своей. Эта девчушка, маленькая, щупленькая, все твердила в полубреду: «Дядя, дядя, вы будете крестным моего ребенка, когда я стану мамой, - рассказал Сергей.

В итоге пострадавшая получила профессиональную помощь медиков и некоторое время оставалась на ИВЛ. Потом она начала медленно идти на поправку.

Сергея Алексеенкова представили к награде МЧС России. По словам самого спасателя, самая ценная награда для него это то, что девушка выжила.

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