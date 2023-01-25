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НовостиОбщество25 января 2023 9:24

Россияне стали чаще пользоваться цифровыми картами

Количество транзакций по таким картам за 2022 год составило 60 млн операций
Наталья ВЕСНИНА
Россияне стали чаще пользоваться цифровыми картами

Россияне стали чаще пользоваться цифровыми картами

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По оценкам специалистов ВТБ количество транзакций по цифровым картам за 2022 год увеличилось на 25% и достигло 60 млн операций. В среднем пользователь таких карт совершает в месяц порядка 20 транзакций.

Драйвером роста оборота в прошлом году стали виртуальные карты «Мир» - ими оплачены покупки и услуги на сумму свыше 42 млрд рублей. По итогам года количество транзакционно активных цифровых карт увеличилось на 40%. В среднем в месяц траты на одну такую карту составляют порядка 16 тыс. рублей.

- Весь прошлый год платежная инфраструктура адаптировалась к новым условиям работы. Уход международных платежных систем с российского рынка ускорил развитие национальной карты «Мир» и отечественных сервисов, в том числе Mir Pay, который позволяет расплачиваться смартфоном. Поэтому спрос на цифровые карты в 2022 году не только не снизился, но и существенно вырос. В этом году, по нашим оценкам, динамика спроса на продукт несколько снизится: они бессрочные и не нуждаются в перевыпуске, не могут быть утеряны или украдены, – прокомментировала Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.