Россияне стали чаще пользоваться цифровыми картами Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По оценкам специалистов ВТБ количество транзакций по цифровым картам за 2022 год увеличилось на 25% и достигло 60 млн операций. В среднем пользователь таких карт совершает в месяц порядка 20 транзакций.

Драйвером роста оборота в прошлом году стали виртуальные карты «Мир» - ими оплачены покупки и услуги на сумму свыше 42 млрд рублей. По итогам года количество транзакционно активных цифровых карт увеличилось на 40%. В среднем в месяц траты на одну такую карту составляют порядка 16 тыс. рублей.

- Весь прошлый год платежная инфраструктура адаптировалась к новым условиям работы. Уход международных платежных систем с российского рынка ускорил развитие национальной карты «Мир» и отечественных сервисов, в том числе Mir Pay, который позволяет расплачиваться смартфоном. Поэтому спрос на цифровые карты в 2022 году не только не снизился, но и существенно вырос. В этом году, по нашим оценкам, динамика спроса на продукт несколько снизится: они бессрочные и не нуждаются в перевыпуске, не могут быть утеряны или украдены, – прокомментировала Ксения Андреева, начальник управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ.